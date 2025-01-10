В Чувашии возбудили дело против директора школы и бухгалтера за растрату 1,6 млн рублей

В Цивильском округе Чувашии возбуждены уголовные дела по факту растраты 1,6 млн рублей в отношении директора одной из местных школ и бухгалтера. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета республики.

По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2024 года директор школы фиктивно трудоустроила свою знакомую, бухгалтера центра учета Цивильского округа. Директор фальсифицировала табели учета рабочего времени, чтобы создать видимость работы женщины. За шесть лет так были необоснованно перечислены более 1 млн 611 тысяч рублей, что, согласно сообщению, нанесло ущерб администрации Цивильского муниципального округа.

В отношении директора возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере), а бухгалтера — по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенной в особо крупном размере).

Следователи продолжают расследование, включая поиск возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Влас Северин