Кремль заявил об обоюдной готовности к встрече Путина и Трампа после инаугурации

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России. Однако, по его словам, конкретных планов по встрече пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конкретики пока по-прежнему нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече, но по всей видимости, уже после того, как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут конкретные движения»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он добавил, что предварительные условия для организации встречи двух президентов не требуются.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин выразил желание с ним встретиться. По его словам, подготовка к этой встрече уже идет. Накануне Дмитрий Песков говорил, что Кремль не получал подобных запросов от команды господина Трампа.

О готовности к встрече заявляли как Дональд Трамп, так и Владимир Путин. 7 января избранный президент США назвал неуместными возможные контакты с президентом России до своей инаугурации. Она пройдет 20 января.

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