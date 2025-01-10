Глава службы безопасности Южной Кореи ушел в отставку

И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок принял отставку главы Службы безопасности президента Пак Чон Джуна, передает «Рёнхап». Господин Чон Джун подал в отставку несколькими часами ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пак Чон-Джун

Фото: Yonhap, Reuters Пак Чон-Джун

Фото: Yonhap, Reuters

Как отмечает агентство, сегодня, 10 января, Пак Чон Джун должен прийти на допрос. Его обвиняют в том, что он препятствовал Управлению по расследованию коррупции исполнять ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. Управление по расследованию коррупции выдало ордер на арест экс-президента по обвинению в мятеже и превышении должностных полномочий, однако задержать экс-президента не получилось из-за сопротивления со стороны его охраны. «Рёнхап» передает, что сегодня полиция созвала совещание для обсуждения повторной попытки задержания Юн Сок Ёля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи занял круговую оборону».