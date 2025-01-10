Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава службы безопасности Южной Кореи ушел в отставку

И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок принял отставку главы Службы безопасности президента Пак Чон Джуна, передает «Рёнхап». Господин Чон Джун подал в отставку несколькими часами ранее.

Пак Чон-Джун

Пак Чон-Джун

Фото: Yonhap, Reuters

Пак Чон-Джун

Фото: Yonhap, Reuters

Как отмечает агентство, сегодня, 10 января, Пак Чон Джун должен прийти на допрос. Его обвиняют в том, что он препятствовал Управлению по расследованию коррупции исполнять ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. Управление по расследованию коррупции выдало ордер на арест экс-президента по обвинению в мятеже и превышении должностных полномочий, однако задержать экс-президента не получилось из-за сопротивления со стороны его охраны. «Рёнхап» передает, что сегодня полиция созвала совещание для обсуждения повторной попытки задержания Юн Сок Ёля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи занял круговую оборону».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...