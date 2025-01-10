В 2024 году во всем мире каждый день прибавлялось по 154 биткойновых миллионера

По подсчетам исследовательской компании Finbold, на фоне рекордного роста курса биткойна в 2024 году состояние держателей этой криптовалюты также существенно увеличилось. Аналитики компании зафиксировали, что в течение года в среднем в день появлялось по 154 новых адреса Bitcoin с объемом криптовалюты, эквивалентным $1 млн и выше. Всего же по итогам 2024 года число адресов Bitcoin с криптовалютой на сумму от $1 млн достигло 56 325.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Finbold сообщает, что больше всего в мире существует адресов Bitcoin, на которых объем этой криптовалюты в пересчете на доллары не превышает $100–47,6 млн. На втором месте — адреса с биткойнами на сумму от $100 до $100 023: 2 млн. Адресов с криптовалютой на сумму от $1 тыс. до $10 тыс. насчитывается 11,5 млн. От $10 тыс. до $100 тыс.— 4,2 млн. От $100 тыс. до $1 млн — 813 тыс. От $1 млн до $10 млн — 138 тыс. Свыше $10 млн — 14 тыс.

«Учитывая, что курс биткойна начал расти еще в конце 2023 года и в последующие 12 месяцев вырос на 153%, можно сказать, что инвесторы показали довольно оперативную реакцию при повышении курса с довольно низкого старта»,— отметил один из авторов исследования Finbold, Андреа Стоянович.

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Евгений Хвостик