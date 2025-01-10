В мэрии назвали самые популярные музеи Москвы

Более 17 млн человек посетили московские музеи и выставки в 2024 году, следует из данных, опубликованных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Самыми популярными площадками стали Московский зоопарк, «Музей Москвы», а также музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Останкино и Кусково».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей-заповедник «Царицыно»

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Музей-заповедник «Царицыно»

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

В прошлом году на музейных и выставочных площадках прошло более 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций и форумов. Их посетили около 1,3 млн человек. Число посетителей «Московской музейной недели» в 2024 году достигло 4,5 млн человек (проводится с 2019 года). Выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в «Музее Москвы» посетили больше 60 тыс. человек.

В 2023 году Москва возглавила рейтинг Global Cities Index 2023 в категории «Музеи» и стала первой среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Тогда же российская столица заняла 7-е место среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь». За первую половину 2023 года московские музеи посетили 6 млн человек. За весь предыдущий год «Музей Москвы» принял около 1,1 млн посетителей. Общее число посетителей столичных выставок и музеев по итогам 2023 года Сергей Собянин не приводил. В 2022 году московские музеи посетили 25 млн человек.

Полина Мотызлевская