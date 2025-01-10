Сочи вошел в топ направлений для новогодних праздников

Сочи оказался в числе самых популярных российских городов для новогодних праздников, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным исследования OneTwoTrip, на курорт пришлось 9,7% отельных бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Около 20% россиян выбрали путешествия на время каникул, при этом 15% уже завершили свои поездки, а 5% все еще продолжают изучать новые направления. 68% россиян выбрали внутренние направления.

Москва стала лидером среди городов для отдыха с долей 20,8% бронирований, а Санкт-Петербург занял второе место с 15% заказов. Помимо Сочи в топ-10 популярных направлений вошли Казань (3,0%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,2%), Калининград (2,1%), Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Новосибирск (1,2%).

Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул, который посетили 7,2% россиян, за ним следуют Дубай с 6,0% и Пхукет с долей 4,4%. Также в числе востребованных международных городов оказались Бангкок (3,4%), Минск (3,1%), Паттайя (2,4%), Ереван (2,1%), Париж (1,7%), Тбилиси (1,4%) и Абу-Даби (1,2%).

Результаты исследования также показали, что треть россиян провели каникулы с семьей, 21% просто отдыхали, 11% активно развлекались и нуждались в дополнительном отдыхе, 9% работали, а 6% остались недовольны праздниками.

«Ъ-Сочи» писал, что в новогодние и рождественские праздники Сочи принял 496 тыс. гостей. Пик посещаемости пришелся на дни с 31 декабря по 5 января, когда особенно популярными стали отели категории 4 и 5 звезд, а также санатории и пансионаты с лечебными услугами.

Мария Удовик