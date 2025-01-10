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Донскую компанию уличили в продлении срока годности кровяной муки

В Ростовской области предприятие продлило сроки годности кровяной муки — удобрение и корм для животных, которое получают из отходов мясного производства. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, не уточняя название компании.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Специалисты ведомства выявили нарушение при проверке данных системы «Меркурий» (прослеживает пищевую продукцию, подлежащую ветеринарному контролю). Уполномоченное лицо предприятия при оформлении производственного ветеринарного сертификата выполнило транзакцию «производство/переработка». В результате срок годности продукции был изменен с 19 апреля 2025 года на 7 июня 2025 года.

По информации специалистов, это может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, потому что определить точную дату истечения срока годности не представляется возможным.

Предприятию было направлено предупреждение. Кроме того, электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию аннулировали.

Анастасия Казуков

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