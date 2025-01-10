В московских МФЦ супругам стали предлагать процедуру медиации при разводе

В многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы начали предлагать услугу медиации при разводе, пишут «Ведомости». Процедура направлена на то, чтобы примирить супругов, решивших расторгнуть брак. По словам представителя одного из столичных МФЦ, супружеская пара имеет право получить консультацию специалистов в течение месяца после подачи заявления на развод. Услуга по медиации предоставляется бесплатно гражданам, имеющим постоянную регистрацию в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В МФЦ могут развестись пары без общих несовершеннолетних детей. Услуга «Медиация при разводе» в МФЦ реализуется в рамках пилотного проекта ГБУ «Центр "Содействие"». Программа рассчитана на 30 дней. Очные консультации проводят специалисты филиала «Содействия» — Центра медиации и социально-правовой помощи. Во время процедуры медиации нейтральная сторона (медиатор) помогает супругам найти «взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации», говорится на сайте службы медиации.

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно в том числе в связи с расторжением брака. Процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора. Средняя цена процедуры медиации обычно составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с человека в час. В Госдуме и на других общественных площадках неоднократно обсуждался вопрос введения обязательной примирительной процедуры перед расторжением брака. В сентябре 2024 года «Ъ» писал, что вопрос об обязательной процедуре медиации прорабатывается в Минюсте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мирись, мирись, не разводись».

Полина Мотызлевская