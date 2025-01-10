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В Нижнем Новгороде разработали технологию по созданию микроклимата в церквях

Доцент Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Михаил Соколов разработал технологию, позволяющую с использованием возобновляемых источников энергии создавать и поддерживать микроклимат в православных храмах. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе ННГАСУ, новая технология обеспечит сохранение религиозных объектов культурного наследия.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Технология предполагает использование внешней и внутренней систем аэродинамики храмов, что позволяет существенно увеличить естественную вентиляцию в помещениях. Механизм помогает снизить в семь-восемь раз финансовые затраты на приобретение и обслуживание механических систем очистки воздуха.

Применение возобновляемых источников энергии позволит им стать полностью энергонезависимыми или заметно сократить потребление энергии от внешних источников.

Андрей Репин

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