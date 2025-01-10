Нижегородский аэропорт обслужил 35 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Почти 35 тыс. пассажиров обслужил нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени В.П. Чкалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

За новогодние праздники было проведено более 340 взлетно-посадочных операций. Большинство пассажиров (29,3 тыс. человек) отправлялись из Нижнего Новгорода в другие города России. В новогодние праздники из нижегородского аэропорта можно было улететь по 11 внутрироссийским направлениям и семи зарубежным.

Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Ташкент. Самым загруженным днем стало 29 декабря – в этот день состоялось 36 рейсов, аэропорт обслужил 3,9 тыс. пассажиров.

Ксения Кучерявых