Высокогорский районный суд Татарстана отложил процесс по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к мэру Бугульмы и главе Бугульминского района Линару Закирову об изъятии активов его семьи на более чем 60 млн руб. в пользу казны до 17 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отложил процесс по иску прокурора Татарстана к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Суд отложил процесс по иску прокурора Татарстана к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как и в прошлый раз, никто из ответчиков лично в суд не прибыл. Один из представителей ответчиков озвучил ходатайство 70-летней Фатымы Закировой, которая хочет участвовать в процессе, но не может приехать из-за плохого самочувствия и погодных условий.

На заседании присутствовали два новых юриста со стороны ответчиков, юрист Роман Скляр, присутствовавший на прошлом заседании, сегодня на рассмотрении отсутствовал. Сегодня судья отметил, что в представленной доверенности от Линара Закирова, помимо присутствующих юристов на заседании и Романа Скляра, указаны еще семь их коллег.

Следующее заседание суда запланировано на 17 января.

Предварительное заседание по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района и мэра Бугульмы Линара Закирова на более чем 60 млн руб. в пользу казны состоялось еще в декабре 2024 года.

Влас Северин