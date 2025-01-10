Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отложил процесс по иску прокурора Татарстана к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

Высокогорский районный суд Татарстана отложил процесс по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к мэру Бугульмы и главе Бугульминского района Линару Закирову об изъятии активов его семьи на более чем 60 млн руб. в пользу казны до 17 января.

Суд отложил процесс по иску прокурора Татарстана к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

Суд отложил процесс по иску прокурора Татарстана к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд отложил процесс по иску прокурора Татарстана к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как и в прошлый раз, никто из ответчиков лично в суд не прибыл. Один из представителей ответчиков озвучил ходатайство 70-летней Фатымы Закировой, которая хочет участвовать в процессе, но не может приехать из-за плохого самочувствия и погодных условий.

На заседании присутствовали два новых юриста со стороны ответчиков, юрист Роман Скляр, присутствовавший на прошлом заседании, сегодня на рассмотрении отсутствовал. Сегодня судья отметил, что в представленной доверенности от Линара Закирова, помимо присутствующих юристов на заседании и Романа Скляра, указаны еще семь их коллег.

Следующее заседание суда запланировано на 17 января.

Предварительное заседание по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района и мэра Бугульмы Линара Закирова на более чем 60 млн руб. в пользу казны состоялось еще в декабре 2024 года.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...