Эксперт: цены на жилье в Сочи достигли предела

Рынок недвижимости в Сочи достиг ценового максимума и прекратил рост. Об этом заявил в интервью РБК ТВ Юг генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сочи остается достаточно стабильным, хотя и здесь общероссийские тенденции оказывают свое влияние. В ближайшие годы основные показатели зафиксируются на текущем уровне и расти не будут»,— заявил господин Володько. Число сделок и спрос в городе-курорте, по его словам, также больше не растет.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке курорта составила 620 тыс. руб., что превышает московские цены. В элитном сегменте стоимость достигает 4 млн руб. за «квадрат».

По словам эксперта, рынок остается активным благодаря статусу главного теплого морского курорта страны и спросу со стороны платежеспособных покупателей из всех регионов России. «Когда такой большой рынок претендует на такой небольшой объем предложения, то это этим удается поддерживать уровень цен на достаточно высоком уровне»,— рассказал спикер.

С начала 2024 года в сегменте элитной недвижимости Сочи заключили 130–140 сделок, что на 20–25% меньше показателей 2023 года. Средневзвешенная стоимость первичного жилья выросла на 4% за год и составила 2,1 млн руб. за квадратный метр.

Вячеслав Рыжков