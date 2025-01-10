Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области на 37% снизилась преступность среди иностранцев

В 2024 году в Челябинской области количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Снижение преступности среди иностранцев в полиции объясняют активной профилактической работой. Так, по итогам 2024 года было выявлено и пресечено почти 13,5 тыс. административных правонарушений в сфере миграции, 2,2 тыс. иностранных гражданина удалено из страны. Кроме того, было возбуждено 1249 уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...