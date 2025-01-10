В Челябинской области на 37% снизилась преступность среди иностранцев

В 2024 году в Челябинской области количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Снижение преступности среди иностранцев в полиции объясняют активной профилактической работой. Так, по итогам 2024 года было выявлено и пресечено почти 13,5 тыс. административных правонарушений в сфере миграции, 2,2 тыс. иностранных гражданина удалено из страны. Кроме того, было возбуждено 1249 уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства.