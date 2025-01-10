В Ярославле открыли Дворец пионеров

В Ярославле возобновлена деятельность Дворца пионеров после четырехмесячной приостановки. Об открытии учреждения сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец пионеров

Фото: мэрия Ярославля Дворец пионеров

Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что в сентябре в соседнем с Дворцом пионеров здании произошел пожар, в результате объект стал угрожать обрушением образовательному учреждению. Дворец пионеров закрыли на период проведения противоаварийных работ в соседнем доме. В конце 2024 года укрепление стены завершили, однако сами работы продолжаются, что создает ограничения для посетителей.

«Попасть в Дворец пионеров можно только через главный вход, идя со стороны Красной площади. Тротуар со стороны улицы Трефолева на протяжении фасада дома №15 по Советской улице перекрыт»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова