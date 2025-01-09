Ереван устремился в ЕС

Армения запустила процесс вступления в ЕС. В Кремле напомнили Еревану о плюсах союза с Москвой. Правительство страны поддержало проект о начале процесса евроинтеграции. В ближайшее время власти подпишут программу партнерства, а граждане проголосуют на референдуме. Премьер-министр Никол Пашинян не назвал его дату, но отметил, что это единственный способ принять решение о присоединении к ЕС. Пока же одобренный правительством законопроект должен рассмотреть парламент. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян напомнил, что Ереван и Брюссель обсуждают безвизовый режим. О «европейских стремлениях» Армении министр заявил еще в декабре 2023-го года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Еревана суверенным правом, напомнив при этом, что и сейчас Армения получает немалую выгоду в Евразийском экономическом союзе: «Армения является членом ЕАЭС. Это дает весьма положительные дивиденды как для государства, так и для народа этой страны. Конечно, быть членами двух разных организаций просто невозможно.

Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другие нормы. То есть, смотря какие акценты будут у армянской стороны. Безусловно, это суверенное право. Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении. И также мы знаем, что это Евросоюз инициирует процессы по членству, и здесь еще нужно понять, какая позиция на это счет у Европы».

Как отреагирует Москва на европейские стремления Еревана? И к чему они в итоге приведут? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с политологом Аркадием Дубновым: «Это ожидаемо, как и ряд мировых событий и мероприятий до вступления Дональда Трампа в Белый дом. В данной ситуации это важно для Армении с точки зрения ее положения и противостояния, в частности, с Азербайджаном, отношение к которому у новой администрации Соединенных Штатов может измениться в пользу сотрудничества.

Полагаю, что этот шаг Еревана направлен на то, чтобы оформить состояние страны как цивилизованного партнера Евросоюза. Забавно наблюдать реакцию Евразийского союза, где сегодня председательствует Александр Лукашенко. Наверное, там будут выражать некое недоумение, мол, как можно одновременно оставаться в Евразийском союзе и стремиться в ЕС? Но здесь можно ответить просто: вступление в Евросоюз будет настолько длительным, что даже представить невозможно.

Что конкретно может противопоставить Еревану Москва в нынешней ситуации? Они могут начать некое экономическое противоборство, могут начинать ограничивать поставки каких-то сельхозпродуктов из Армении, найдут что-то в коньяке. То есть какими-то доступными политическими средствами препятствовать Армении со стороны Москвы вступлению в Евросоюз невозможно.

Думаю, сейчас они начнут очень активную проработку этого референдума с тем, чтобы убедить электорат. Референдум можно подготовить, получить одобрение, но что скажут, например, на Западе? Готовы ли они входить в какой-то клинч с Москвой из-за этого? Тут начинается чистая геополитика».

Европейский трек нужен Пашиняну прежде всего для его предвыборной кампании, уверен специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев. И здесь потенциальная выгода перевешивает риски, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Видимо, Николу Пашиняну понравилось произошедшее в Молдавии, и он подумал, что перенять — это хорошая идея. Там президентские выборы проходили в один день с аналогичным референдумом. И если сейчас действительно начать этот процесс, если принять закон и готовиться к референдуму, то в 2026 году у Никола Пашиняна парламентские выборы пройдут не без эксцессов. Поэтому нужно, чтобы вся избирательная кампания, весь этот процесс подготовки проходил на фоне разговоров о Евросоюзе. Чтобы у избирателя сложилось впечатление, что Никол Пашинян очень эффективно ведет внешнюю политику, скоро его возьмут в Евросоюз, поэтому за него надо проголосовать.

Ответит ли как-то Москва? Она любым шагом навредит сама себе, потому что Армения — это звено в цепочке. Через нее идет поток очень дорогих товаров — золото и алмазы. Армения массово приобретает российские алмазы и золото, обрабатывает их и отправляет в самые богатые страны мира — Объединенные Арабские Эмираты и Китай, Гонконг. Соседи… Интервью Ильхама Алиева — это отдельная тема, оно очень резкое. И, конечно же, сейчас в Армении начнутся разговоры о том, кто нас будет защищать в случае чего. В отношениях с Евросоюзом в 2024 году была важная встреча, Армении обещали поддержку в энергетике, в экономике.

И Евросоюз готов это делать, но в очень ограниченном количестве. Те, кто работают с ЕС, знают, что это очень прижимистая организация, и деньги она просто так не раздает».

В Европе Ереван активно поддерживает Париж. В сентябре бывший министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посещал Армению. Он предостерегал Москву от давления на «движущийся к демократии» Ереван. Это сопровождалось скандалами во французско-азербайджанских отношениях. Баку обвинял Париж в подавлении демократии и неоколониальной политике.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин