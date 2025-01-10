Синоптик «Фобоса» Тишковец: настоящей зимы не будет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве во второй половине зимы будет выше нормы. По его словам, в европейской части России преимущественно не будет больших сугробов, а климатическая весна в регионе наступит раньше срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«До конца сезона средняя температура воздуха в Москве в целом на пять градусов будет теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме. Впрочем, конечно же, это не отменяет ее морозных и снежных накатов с зимними сюрпризами, которые, тем не менее, не сумеют кардинально изменить ситуацию в воздушном океане»,— написал Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Климатическая весна, которая обычно наступает 21 марта, может начаться преждевременно, сход снега ожидается уже к началу апреля. В марте, как добавил синоптик, средняя температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы, в апреле — на три градуса. Причиной отсутствия привычной зимы и наступления ранней весны Евгений Тишковец назвал глобальное потепление.

Подробнее о климатических изменениях — в материале «Ъ» «Климат бьет по кошельку».