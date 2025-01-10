Президент Литвы обвинил РФ в переписывании истории из-за переименования музея

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал переименование музея литовского писателя Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области, назвав это попыткой переписывания истории.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Что дальше? Сжигание книг?» — написал господин Науседа на странице в соцсети X. Он отметил важность сохранения наследия Малой Литвы — исторического этнографического региона Пруссии, который в настоящее время является частью Калининградской области.

9 января руководство калининградского областного историко-художественного музея переименовало учреждение в Литературный музей в поселке Чистые Пруды. При этом упоминание о Кристионасе Донелайтисе сохраняется как в экспозициях, так и в экскурсионных программах.

Открытый в 1979 году музей находится в здании бывшей лютеранской кирхи в поселке Чистые Пруды под Калининградом. В этой местности в XVIII веке жил и работал Кристионас Донелайтис — основатель реализма в литовской литературе.