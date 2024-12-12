Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ удовлетворить ее иск к налоговой

Блогер Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», обжаловала в Верховном суде России отказ в удовлетворении ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) о снижении 1,2 млрд руб., зачисленных в форме налогов, пени и штрафа. Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении ТАСС.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отмечается, что блогер попросила отправить материалы дела по налоговому спору на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, «верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства» при назначении размера штрафа за налоговые нарушения.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях, включая легализацию 706 млн руб. из сокрытых от налогов средств. Дело Елены Блиновской рассматривает Савеловский суд Москвы, а дело ее мужа Алексея, находящегося в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено. В середине ноября ФНС ликвидировала индивидуальное предприятие Елены Блиновской в связи с ее банкротством.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Марафон миллиардного банкротства».