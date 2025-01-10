Трассу М5 под Миассом закрыли для грузовиков и автобусов до 12:00 10 января

На трассе М5 «Урал» от Миасского городского округа до Республики Башкортостан продлили ограничения для движения транспорта ориентировочно до 12:00 10 января, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Движение по участку дороги закрыто для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта из-за сильного снега, дождя, гололеда и ухудшения видимости. Изначально ограничения действовали с 20:00 9 января до 8:00 10 января.

Виталина Ярховска