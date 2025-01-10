Губернатор сообщил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражают массированную воздушную атаку на Ростовскую область и уже уничтожили 16 беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Он уточнил, что в селе Чалтырь в результате атаки FPV-дронов загорелся дом, в селе Крым пожар возник на одном из предприятий. В хуторе Крюков Куйбышевского района вследствие падения обломков беспилотника зафиксированы повреждения нескольких строений: выбиты стекла, посечены фасады и кровли семи жилых домов и местной школы.