Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Система противовоздушной обороны менее чем за полчаса уничтожила три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Первое сообщение об одном сбитом FPV-дроне господин Богомаз разместил в Telegram-канале в 22:31 мск. Спустя 27 минут он проинформировал об уничтожении еще двух БПЛА в небе над регионом.

Губернатор добавил, что на месте происшествий работают представители оперативных и экстренных служб.