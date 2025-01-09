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Коммерсантъ FM
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Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Система противовоздушной обороны менее чем за полчаса уничтожила три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Первое сообщение об одном сбитом FPV-дроне господин Богомаз разместил в Telegram-канале в 22:31 мск. Спустя 27 минут он проинформировал об уничтожении еще двух БПЛА в небе над регионом.

Губернатор добавил, что на месте происшествий работают представители оперативных и экстренных служб.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за декабрь 2024 года

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Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

Фото: Минобороны РФ

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Фото: @RKadyrov_95

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

Фото: @KambulovaSvetlana

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: члены экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: члены экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следующая фотография
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Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

Фото: Минобороны РФ

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Фото: @RKadyrov_95

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

Фото: @KambulovaSvetlana

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: члены экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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