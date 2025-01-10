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Коммерсантъ FM
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщил телеканал CNN. Рестрикции последуют, если МУС попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников. Аналогичный документ Палата представителей одобрила в прошлом году, но тогда подконтрольный демократам Сенат не стал голосовать по этой инициативе.

В поддержку законопроекта высказались 243 члена нижней палаты американского парламента, 140 проголосовали против. Санкции предусматривают отказ в выдаче виз и запрет на деловые контакты с фигурантами черного списка.

При этом законодатели осудили ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Палестине в период с октября 2023 года по май 2024-го. Израиль отверг эти обвинения и заявил о намерении обжаловать решение судей.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. С решением суда согласились не все страны. Президент США Джо Байден называл выдачу ордера возмутительной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вину Израиля ищут всем миром».

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