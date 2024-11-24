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Коммерсантъ FM
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Вину Израиля ищут всем миром

Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество

Главы МИДов стран G7 в ходе открывающейся в понедельник встречи в Риме обсудят решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Требование задержать их за предполагаемые военные преступления в сектора Газа спровоцировало конфликт в лагере западных союзников, разделившихся на группу поддержки Израиля и сторонников выполнения решения МУС. О накале страстей свидетельствует заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма с угрозами ввести санкции против представителей второй группы и «сокрушить их экономику».

Плакат, изображающий Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта заключенными, вывешен на одной из улиц Тегерана (Иран)

Плакат, изображающий Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта заключенными, вывешен на одной из улиц Тегерана (Иран)

Фото: Reuters

Плакат, изображающий Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта заключенными, вывешен на одной из улиц Тегерана (Иран)

Фото: Reuters

Инициатором обсуждения решения МУС, в прошлый четверг выдавшего ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, стала премьер-министр председательствующей в G7 Италии Джорджа Мелони. Встреча глав дипломатических ведомств стран «семерки» пройдет 25–26 ноября в городах Ананьи и Фьюджи в столичной области Лацио.

Еще до начала дискуссии внутри G7 итальянский премьер указала на то, что считает недопустимым «приравнивание ответственности государства Израиль и террористической организации "Хамас"».

Тем самым она повторила главный тезис противников выполнения решения МУС.

Однако из противоречивых заявлений других представителей итальянского руководства следует, что пока у них нет единого мнения по поводу того, как реагировать на решение Палаты предварительного производства МУС, обвиняющего двух израильских руководителей в военных преступлениях и преступления против человечности, совершенных как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го на территории Палестины.

Наиболее ярым критиком решения МУС выступил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини. «Израиль защищает не только себя, но и свободы, демократию и западные ценности, а Биньямин Нетаньяху, о котором говорят, что он военный преступник,— это премьер-министр одной из немногих демократических стран на Ближнем Востоке,— негодовал господин Сальвини.— Я надеюсь вскоре встретиться с представителями израильского правительства, и если бы Нетаньяху приехал в Италию, мы были бы рады его принять». В то же время министр обороны Гвидо Крозетто назвал решение МУС ошибочным, но подчеркнул: в случае приезда израильских политиков их все же придется арестовать.

По крайней мере четыре страны из числа членов «семерки» — Великобритания, Франция, Германия, Канада — не разделяют мнения, что решение МУС можно проигнорировать.

«Великобритания всегда будет придерживаться своих юридических обязательств, как предписано в национальном и в международном законодательстве»,— заявили в канцелярии британского премьера Кира Стармера. И предупредили, что если Биньямин Нетаньяху окажется на территории Соединенного Королевства, то будет арестован.

Схожие заявления сделали в Берлине и Париже. «Германия будет предпринимать шаги по ордеру МУС, если Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант окажутся на территории страны»,— заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, правительство Германии активно поддерживает МУС. А в МИД Франции указали на то, что Париж «принял к сведению» ордера МУС, при этом считая это решение «не приговором, а формализацией обвинения». «Что касается ситуации в Газе, то Франция напоминает: она с самого начала конфликта призывала к строгому соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, что является императивом, обязательным для всех сторон, и осуждала его нарушения»,— заявили в дипломатическом ведомстве страны.

Тем временем главной силой внутри G7 и всего западного лагеря, которая безоговорочно выступает в поддержку Израиля и осуждает МУС, остаются США.

Комментируя скандал, президент Джо Байден назвал решение Международного уголовного суда возмутительным. «Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС, Израиль и "Хамас" вовсе не равны,— говорится в заявлении президента.— США всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности».

Что означает выдача ордера на арест премьер-министра Израиля

Решение МУС раскалывает не только G7, но и все страны ЕС. Призыв еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса к членам Евросоюза поддержать решение МУС не внес единства в их ряды. В стане наиболее непримиримых европейских противников МУС оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я прямо сегодня приглашу премьер-министра Израиля Нетаньяху посетить Венгрию и в приглашении гарантирую, что если он приедет, то в Венгрии ордер Международного уголовного суда не будет иметь действия»,— предупредил господин Орбан. Схожее по тону заявление сделал глава МИД Чехии Ян Липавский. В то же время среди восточноевропейских членов ЕС о готовности выполнять требования МУС первыми заявили Польша и Словения.

О накале страстей внутри евроатлантического сообщества свидетельствует заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с угрозами ввести санкции против западных союзников США, если они «попытаются помочь» МУС.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News. На уточняющий вопрос о том, какими могли бы быть американские санкции, Линдси Грэм ответил: США должны будут «сокрушить экономику» государств, пошедших на поводу у МУС.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что для России решения этой международной структуры не имеют юридической силы. «Не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны»,— заявил он агентству ТАСС.

Сергей Строкань

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