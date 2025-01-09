Споробъект

Балахнинский городской суд решил взыскать солидарно в пользу округа 36 млн руб. ущерба с осужденных экс-депутатов Владимира и Александра Глушковых и других соинвесторов, вложившихся в строительство на земельном участке автостанции Балахны торгового центра вместо реконструкции транспортного объекта. В эту сумму суд оценил земельный участок и старое здание автовокзала. Муниципалитет оценивал свои затраты на строительство автостанции в другом месте в 148 млн рублей. Ранее ТЦ по решению суда был изъят в пользу государства, местные власти хотят перепрофилировать его в социальный объект — детский или спортивный центр. Ответчики считают взыскание ущерба чрезмерной мерой, учитывая отчуждение здания, и намерены обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр в Балахне власти хотят переделать в социальное учреждение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Торговый центр в Балахне власти хотят переделать в социальное учреждение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Балахне вынесено судебное решение в пользу администрации Балахнинского округа о взыскании ущерба в размере 36 млн руб. с ответчиков — бывшего главы МСУ и депутата областного заксобрания Александра Глушкова и его брата, экс-депутата района Владимира Глушкова, а также предпринимателя Владимира Прядилова, бывшего директора автопредприятия Балахны Михаила Громова и бывшего заместителя главы администрации Елены Бутусовой.

Братьев Глушковых в 2021 году осудили за ряд преступлений, в том числе за мошенничество с автостанцией Балахны. По инвестконтракту с муниципалитетом осужденные соинвесторы должны были реконструировать автостанцию, но впритык к ней на земельном участке был построен торговый центр. Суды решили, что за счет этого Балахна лишилась нормальной автостанции.

В уголовном процессе иск администрации не удовлетворили, и власти в гражданском порядке просили взыскать с осужденных 148 млн руб. ущерба.

В такую сумму чиновниками был оценен проект по строительству новой автостанции в другом месте. Однако эти запросы суд не поддержал, определив нанесенный ущерб в 36 млн руб. (из которых 32 млн составила стоимость земельного участка, а еще 4 млн — старого здания автостанции). Эту сумму решено солидарно взыскать с пяти соответчиков, еще 1,65 млн руб. суд взыскал с Дмитрия Валатина за выбытое помещение. Бывшего главу администрации Павла Коженкова и юриста Анну Игнашеву судья исключил из числа ответчиков, решение пока не опубликовано.

Построенный на Советской площади Балахны на месте автостанции торговый центр Генеральная прокуратура еще в 2023 году отсудила у соинвесторов в доход государства по антикоррупционному иску (братьев Глушковых также приговорили за взятки). Недавно Росимущество передало ТЦ в муниципальную собственность Балахны. По словам главы администрации Балахнинского округа Андрея Дранишникова, получить объект из госсобственности удалось с помощью губернатора, считающего, что из торгового центра надо сделать социальный объект. «Со временем мы переделаем его в центр детского творчества или спортивный центр. В данный момент у округа пока нет средств на затратную реконструкцию, но такая задача перед нами стоит», — сообщил глава округа, пояснив, что бюджет получает доходы от арендаторов ТЦ, однако и на содержание торговых площадей администрации теперь надо изыскивать средства.

Комментировать судебный спор с братьями Глушковыми и другими бывшими владельцами объекта Андрей Дранишников не стал, отметив, что все уголовные дела и споры начались до его назначения, и он не хочет лезть в эти «темные истории».

Бывший совладелец ТЦ Владимир Прядилов опасается, что все 36 млн руб. могут быть взысканы только с него, так как у предпринимателя остались арестованные активы. С судебным решением он не согласен, сообщив, что будет его обжаловать.

«У нас забрали торговый центр с участком. И теперь за это имущество, которым уже пользуется администрация, хотят получить еще якобы какой-то ущерб. Я никакого ущерба Балахне не причинял — я лишь вложил свои средства в строительство ТЦ по инвестконтракту, законность которого никто не оспорил. Его перед стройкой юристы проверяли, изучали в Москве до каждой запятой! Каким образом суд оценил землю в 32 млн руб., если его государственная кадастровая оценка составляла 8,7 млн, мне тоже не понятно. Я расцениваю это судебное решение как некое вымогательство», — заявил Владимир Прядилов, уже отбывший срок по обвинению в мошенничестве.

По его словам, судом были проигнорированы документы о том, что Балахна изначально получила часть площадей в ТЦ в собственность по инвестконтракту. После ввода объекта долю муниципалитета за 10 млн руб. выкупили братья Глушковы, но эти затраты суд не учел, а также отказал в проведении экспертизы о стоимости объектов недвижимости, посетовал предприниматель.

Он пообещал пожаловаться не только в апелляционный суд, но и администрацию президента на «творящийся беспредел».

Братья Глушковы также не согласны с взысканием ущерба за давно отчужденный у них ТЦ, при этом Владимир Глушков еще продолжает отбывать срок по приговору, а Александра Глушкова в 2024 году освободили и отправили на исправительные работы.

Однако прокуратура обжалует это решение и намерена вернуть бывшего депутата заксобрания обратно в колонию.

Роман Кряжев