ЗАТО не свои

Строительные компании «Саровинвест» и «Геосервис» просят суд признать недействительным первый в РФ аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в закрытом городе атомщиков в Сарове. Торги осенью выиграл спецзастройщик ННДК 7, аффилированный с депутатом думы Нижнего Новгорода Михаилом Ивановым. Две компании на аукцион КРТ допущены не были из-за отсутствия необходимого опыта и проблем с документацией. Господин Иванов сообщил „Ъ“, что претензии коллег-девелоперов ему пока не ясны: ННДК 7 победила, предложив максимальную цену лота в 100 млн руб. Истцы и правительство Нижегородской области пока не комментируют предстоящее разбирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат нижегородской гордумы Михаил Иванов намерен поучаствовать в застройке Сарова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат нижегородской гордумы Михаил Иванов намерен поучаствовать в застройке Сарова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд принял к рассмотрению заявления ООО «Саровинвест» и «Геосервис» к региональному правительству, администрации Сарова, ООО «Специализированный застройщик ННДК 7» и Институту развития агломерации Нижегородской области. Как выяснил „Ъ“, истцы просят признать недействительными итоги первого в России аукциона на право комплексного развития территории в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО), который был объявлен по городу Сарову.

Торги прошли в октябре 2024 года, по их условиям реновации подлежит участок 6,64 га в границах улиц Менделеева, Кутузова и Озерной. Инвестор должен расселить и снести 11 старых многоквартирных домов, построить девять домов нового ЖК и детский сад на 125 мест. Весь проект рассчитан на десять лет с планируемым выходом жилья в 34,3 тыс. кв. м. Аукцион стартовал с начальной цены 5,4 млн руб., его победителем признали компанию ННДК 7, которая предложила за лот 100,6 млн руб.

Потенциальных конкурентов «Саровинвест» и «Геосервис» конкурсная комиссия не допустила к торгам.

ООО «Саровинвест» — довольно известный в закрытом городе застройщик. Он построил на берегу реки Сатис жилой комплекс «Саровская ривьера». Компания также проходила долгий путь споров с администрацией города по своему проекту строительства спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем на стрелке Сатиса и Саровки. Власти считали, что высотный отель закроет вид на монастырь. Судя по протоколу торгов, к заявке «Саровинвест» возникли замечания по поводу полноты сведений. Вторая компания, «Геосервис», по данным организаторов, не представила доказательств необходимого опыта участия в строительстве капитальных объектов за последние пять лет, что было одним из критериев аукциона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Саровинвест» было зарегистрировано в 2011 году в Сарове с уставным капиталом 10 тыс. руб. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и бенефициар Павел Харитонов. Компания завершила 2023 год с выручкой 286,9 млн руб. и 9,1 млн руб. чистой прибыли. Отчетность за 2024 год не опубликована.

ООО «Геосервис» зарегистрировано в Саранске в 2016 году, учредитель и гендиректор Денис Четвергов, которому также принадлежит телеканал «Саров 24» и 1% участия в ООО «Саровинвест». Прибыль ООО «Геосервис» в 2023 году составила 30,8 млн при выручке 131 млн руб.

В администрации Сарова подтвердили, что инициаторами иска являются компании, не допущенные до участия в аукционе, которые пытаются оспорить отказное решение организаторов торгов. Подробности иска в администрации не раскрыли, сославшись на то, что организатором аукциона являлись не местные власти, а региональный Институт развития агломераций.

Собеседник «Ъ-Приволжье» предположил, что саровская и мордовская компании хотели бы самостоятельно заняться комплексной застройкой в Сарове, а не пускать в город нижегородских девелоперов.

Оперативно получить комментарии истцов не удалось, в областном правительстве и проводившем аукцион институте пообещали позднее прокомментировать претензии застройщиков. Победитель торгов спецзастройщик ННДК 7 зарегистрирован в августе 2024 года. Его генеральным директором и соучредителем является депутат гордумы Нижнего Новгорода Михаил Иванов, другой половиной долей в компании владеет предприниматель Вадим Агафонов.

Михаил Иванов об исках недопущенных застройщиков узнал от «Ъ-Приволжье» и был удивлен претензиями к своей компании. «Причем здесь ННДК 7, мне не совсем понятно. Мы являемся не организаторами торгов, а их законными победителями. Какие к нам здесь могут быть претензии? Мы подали заявку, соответствующую всем требованиям, внесли задаток и дали максимальную цену», — сообщил он.

Разбирательство по заявлениям ООО «Геосервис» и «Саровинвест» начнется в конце января–начале февраля. «Ъ-Приволжье» будет следить за развитием событий.

Роман Рыскаль