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Коммерсантъ FM
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Депутат Федоров прокомментировал угрозы ДШРГ «Русич» в свой адрес

Депутат Госдумы и глава «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Федоров прокомментировал заявление ДШРГ «Русич» с угрозами в его адрес. Он заявил изданию Daily Storm, что высказывания группы лишь доказывают его правоту, и заподозрил в них агентов США.

Евгений Федоров

Евгений Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгений Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вчера, 8 января, ДШРГ опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления господина Федорова. В нем он назвал врагами российской государственности людей, которые выступают за этнический раскол. По его мнению, Россия всегда вела борьбу с такими людьми и после «укрепления государственности» их «пересажают» или «перестреляют, как бешеных собак». В ответ представители группы написали, что «русские националисты сами могут зарезать его (Евгения Федорова.— "Ъ") как собаку и им ничего не будет».

Господин Федоров счел, что националистов будут использовать в качестве «точки опоры» для ликвидации России. По его мнению, с их помощью будут «пытаться раскачать Майдан в России по принципу этнической ненависти к людям других национальностей, как это было в Киеве». Он не стал отвечать, будет ли обращаться в правоохранительные органы по поводу оскорблений, так как хотел бы узнать личность автора высказывания.

«Скорее всего, это какой-то конкретный человек фашистской идеологии, которому не нравится, что мы ожидаем и понимаем дальнейшую динамику событий. Человек, который как раз участвует на стороне наших врагов»,— заключил депутат.

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