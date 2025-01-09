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Коммерсантъ FM
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В Вашингтоне простились с бывшим президентом США Джимми Картером

В Вашингтоне прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. В Кафедральном соборе собрались высокопоставленные политики и общественные деятели, передает телеканал CNN.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Военные сопровождали задрапированный флагом США гроб с телом экс-президента по восточным ступеням Капитолия до самого собора. В честь господина Картера дали салют из 21 орудия. На прощании присутствовали действующий президент Джо Байден и избранный глава Белого дома Дональд Трамп.

«Дружба с Джимми Картером научила меня, что сила характера — это больше, чем титул или власть, которыми мы обладаем»,— сказал в своей речи господин Байден. Также на церемонии были экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Теперь гроб с телом Джимми Картера перевезут в его родной штат Джорджия. В баптистской церкви Мараната пройдет поминальная служба, после чего бывшего президента США похоронят рядом с его женой Розалин, скончавшейся 19 ноября 2023 года.

Джимми Картер, 39-й президент США (с 1977 по 1981 год), умер 29 декабря в возрасте 100 лет. Он стал первым главой Белого дома, дожившим до такого возраста. Траурные мероприятия начались 4 января на принадлежащей семье Картеров ферме в Плейнсе, где политик провел детство и последние годы жизни.

Подробнее о Джимми Картере — в материале «Ъ» «Лучший из бывших».

Фотогалерея

Прощание с экс-президентом США Джимми Картером

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Морской пехотинец на фоне Вашингтонского кафедрального собора, где прошли государственные похороны Джимми Картера

Морской пехотинец на фоне Вашингтонского кафедрального собора, где прошли государственные похороны Джимми Картера

Фото: Nathan Howard / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капотолия

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капотолия

Фото: Jose Luis Magana / AP

Группа похоронной службы армии США несут гроб с телом Джимми Картера

Группа похоронной службы армии США несут гроб с телом Джимми Картера

Фото: Jose Luis Magana / AP

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Похоронная процессия в Вашингтонском кафедральном соборе

Похоронная процессия в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Haiyun Jiang for The New York Ti / Pool / Reuters

Старший сын Джимми Картера Джон со своей супругой Элизабет на церемонии прощания в Вашингтонском кафедральном соборе

Старший сын Джимми Картера Джон со своей супругой Элизабет на церемонии прощания в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Ricky Carioti / The Washington Post / Pool / AP

Мемориальная служба в честь Джимми Картера

Мемориальная служба в честь Джимми Картера

Фото: Haiyun Jiang / The New York Times / Pool / AP

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания на похоронах Джимми Картера

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания на похоронах Джимми Картера

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Джо Байден выступил с речью на мемориальной службе

Президент США Джо Байден выступил с речью на мемориальной службе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера на авиабазе Эндрюс. 39-о президента США захоронят в городе Плейнс в штате Джорджия

Гроб с телом Джимми Картера на авиабазе Эндрюс. 39-о президента США захоронят в городе Плейнс в штате Джорджия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

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Морской пехотинец на фоне Вашингтонского кафедрального собора, где прошли государственные похороны Джимми Картера

Фото: Nathan Howard / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капотолия

Фото: Jose Luis Magana / AP

Группа похоронной службы армии США несут гроб с телом Джимми Картера

Фото: Jose Luis Magana / AP

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Похоронная процессия в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Haiyun Jiang for The New York Ti / Pool / Reuters

Старший сын Джимми Картера Джон со своей супругой Элизабет на церемонии прощания в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Ricky Carioti / The Washington Post / Pool / AP

Мемориальная служба в честь Джимми Картера

Фото: Haiyun Jiang / The New York Times / Pool / AP

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания на похоронах Джимми Картера

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Джо Байден выступил с речью на мемориальной службе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера на авиабазе Эндрюс. 39-о президента США захоронят в городе Плейнс в штате Джорджия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

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