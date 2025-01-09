В Вашингтоне простились с бывшим президентом США Джимми Картером

В Вашингтоне прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. В Кафедральном соборе собрались высокопоставленные политики и общественные деятели, передает телеканал CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Военные сопровождали задрапированный флагом США гроб с телом экс-президента по восточным ступеням Капитолия до самого собора. В честь господина Картера дали салют из 21 орудия. На прощании присутствовали действующий президент Джо Байден и избранный глава Белого дома Дональд Трамп.

«Дружба с Джимми Картером научила меня, что сила характера — это больше, чем титул или власть, которыми мы обладаем»,— сказал в своей речи господин Байден. Также на церемонии были экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Теперь гроб с телом Джимми Картера перевезут в его родной штат Джорджия. В баптистской церкви Мараната пройдет поминальная служба, после чего бывшего президента США похоронят рядом с его женой Розалин, скончавшейся 19 ноября 2023 года.

Джимми Картер, 39-й президент США (с 1977 по 1981 год), умер 29 декабря в возрасте 100 лет. Он стал первым главой Белого дома, дожившим до такого возраста. Траурные мероприятия начались 4 января на принадлежащей семье Картеров ферме в Плейнсе, где политик провел детство и последние годы жизни.

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