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Коммерсантъ FM
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Сборный вопрос

Законопроект об отчислениях за интернет-рекламу попросили уточнить

В администрации президента (АП) попросили Минцифры и ФАС уточнить критерии сбора в размере 3% от доходов с интернет-рекламы и алгоритм их учета. Участникам рынка сейчас тоже неясны ключевые положения инициативы, которые в том числе расходятся с Налоговым кодексом. В качестве смягчающей меры они предлагают снизить ставку сбора до 1%, а юристы — ориентироваться при расчетах только на данные о сделках в Едином реестре интернет-рекламы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Замглавы АП Максим Орешкин рекомендовал Минцифры обеспечить доработку поправок к ФЗ «О рекламе», которыми предполагается ввести сбор за распространение интернет-рекламы, сообщил источник “Ъ” на рекламном рынке, знакомый с проектом протокола совещания. Речь идет об инициативе, по которой все распространители рекламы в интернете должны будут выплачивать 3% с рекламных доходов за квартал (см. “Ъ” от 18 ноября). По словам источника “Ъ”, в обновленном варианте законопроекта должен быть написан конкретный алгоритм учета таких доходов. Второй источник “Ъ” подтвердил, что закрепляющий это протокол подписан.

Положение о сборе за интернет-рекламу изначально появилось в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы (см. Ъ от 2 октября). Первоначальная версия соответствующего законопроекта потенциально распространяла платеж на всех распространителей рекламы в интернете, операторов рекламных систем и рекламных агентов. Отчисления планируется направить на поддержку разработчиков софта из реестра российского ПО.

По информации источника “Ъ”, Минцифры и ФАС рекомендовано разработать проект постановления правительства, который бы устанавливал, что именно относится к интернет-рекламе для целей сбора. Такие критерии рекомендуется разработать вместе с представителями рынка, «учитывая различные модели ведения бизнеса». Совещание в АП состоялось 19 ноября, срок исполнения указан 24 ноября. “Ъ” направил запрос в управление пресс-службы и информации президента, Минцифры и ФАС не ответили “Ъ”.

В день проведения совещания Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) высказала свою позицию вице-премьеру Дмитрия Григоренко, следует из имеющегося у “Ъ” письма.

Ассоциация отметила: «Функция контроля передана в Роскомнадзор — службу, которая не уполномочена собирать платежи в бюджет». Кроме того, АРИР предлагает снизить размер сбора до 1%.

АРИР подтвердила “Ъ” отправку письма, а аппарат господина Григоренко — его получение.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сказали “Ъ”, что попросят организовать общественную встречу с бизнесом по поводу инициативы, так как «пока неясно, что будет считаться рекламой». Директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев полагает: «Разумней ориентироваться на определение рекламы как любой коммерческой информации в интернете, которая подлежит отражению в Едином реестре интернет-рекламы, за исключением явно прописанных исключений вроде частных объявлений».

Сбор на данные цели

РАЭК поддерживает идею АРИР сократить долю сбора до 1%: «Сбор в размере 3% для всех участников цепочки может привести к резкому увеличению стоимости рекламы». Юрист Ассоциации блогеров и агентств Анастасия Красникова уточняет, что сначала может вырасти стоимость рекламных интеграций, затем — маркетинговый бюджет, «а он уже напрямую влияет на стоимость товаров и услуг».

Антон Силуанов, министр финансов РФ, цитата по ВГТРК:

«Налоговая система должна быть справедливой, стимулировать предприятие и бизнес к новым инвестициям».

В Ассоциации коммуникационных агентств России отказалась от комментариев.

Юрий Литвиненко

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