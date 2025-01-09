Из прокуроров — в спасатели

Денис Попов, пять лет возглавлявший прокуратуру Москвы, назначен статс-секретарем—заместителем главы МЧС. Его предшественник, также выходец из прокуратуры Алексей Серко, с аналогичной должности перешел в администрацию президента, где является одним из руководителей управления, отвечающего за развитие ВПК. Очевидно, на дальнейший карьерный рост рассчитывает и господин Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Москвы Денис Попов (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший прокурор Москвы Денис Попов (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Денис Попов неожиданно покинул прокуратуру Москвы в прошлом году, подав рапорт о выходе на пенсию по выслуге лет. Заявление было удовлетворено, а на освободившееся место был назначен бывший прокурор Тверской области Максим Жук, также недавно назначенный в регион.

Впрочем, уже вскоре после отставки господина Попова появились слухи, что он недолго просидит без работы.

Его назначению, отметим, предшествовал указ, которым президент Владимир Путин увеличил количество заместителей главы МЧС с девяти до десяти. А уже в канун Нового года, перед которым 27 декабря отмечается День спасателя, появилась информация, что Денис Попов вскоре может оказаться в МЧС.

Статс-секретарь, как правило, представляет интересы ведомства в Госдуме, Совете федерации (СФ), других органах госвласти и среди общественников.

До господина Попова за данное направление в МЧС отвечал Алексей Серко, служивший во внутренних войсках, работавший в Счетной палате и СФ. В МЧС он попал с должности помощника генпрокурора по особым поручениям. Уйдя из спасательного ведомства, он стал заместителем начальника управления президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Управление курирует помощник президента Алексей Дюмин, а непосредственное руководство им осуществляет Виктор Евтухов, который до этого работал замглавы Минпромторга.

Николай Сергеев