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С начала года в Петербурге за пределы России выдворили 87 мигрантов

За пределы России в Санкт-Петербурге за первые восемь дней 2025 года выдворили 87 иностранных граждан. Такой статистикой поделилась глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в личном Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нелегалы также заплатили штрафы в размере 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства. С 1 по 8 января районные суды в общей сложности рассмотрели 116 протоколов по соответствующим статьям КоАП РФ. В пяти случаях были назначены штрафы. В остальных — суды возвратили материалы составителями или вовсе их прекратили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция в новогоднюю ночь проверила 1700 мигрантов.

Татьяна Титаева

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