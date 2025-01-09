С начала года в Петербурге за пределы России выдворили 87 мигрантов

За пределы России в Санкт-Петербурге за первые восемь дней 2025 года выдворили 87 иностранных граждан. Такой статистикой поделилась глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нелегалы также заплатили штрафы в размере 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства. С 1 по 8 января районные суды в общей сложности рассмотрели 116 протоколов по соответствующим статьям КоАП РФ. В пяти случаях были назначены штрафы. В остальных — суды возвратили материалы составителями или вовсе их прекратили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция в новогоднюю ночь проверила 1700 мигрантов.

Татьяна Титаева