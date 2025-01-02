Полиция Петербурга в новогоднюю ночь проверила 1700 мигрантов

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели рейд в новогоднюю ночь, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. Среди 1700 иностранных граждан их нашли у 386 мигрантов, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Правоохранители составили почти 400 административных протоколов. Часть нелегалов направили в спецприемники. Во время проверки они предъявляли полиции документы с признаками подделки. Решается вопрос об их последующем выдворении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на центральные улицы Северной столицы в новогоднюю ночь вышли 65 тыс. человек. В городе дежурили порядка 2000 полицейских для обеспечения безопасности.

Татьяна Титаева