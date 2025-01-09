Как датские Виргинские острова стали американскими

Если Гренландия отойдет к США, это будет не первый случай в истории, когда Дания уступила свои территории американцам. 31 марта 1917 года состоялась сделка по продаже США датских Виргинских островов. Ее сумма составила $25 млн.

Дания установила контроль над южными Виргинскими островами (Датская Вест-Индия) в середине XVII века. В тот же период архипелаг заселяли африканцами (их потомки составляют более 75% населения). Основой хозяйства островов было производство сахарного тростника, торговля ромом и рабами. С отменой рабства в 1848 году и падением цен на сахар в Копенгагене задумались о продаже территорий.

Желание о покупке изъявили Северные штаты — под конец Гражданской войны там планировали создать базу в Карибском море. В 1867 году датский парламент ратифицировал договор о продаже островов. Сумма сделки должна была составить $7,5 млн, но ее не подтвердил Сенат США.

В 1899 году стороны вернулись к переговорам. Американское правительство подписало договор о покупке островов уже за $5 млн. Нижняя палата парламента Дании сделку одобрила, но верхняя — заблокировала.

Переговоры возобновились во время Первой мировой войны. Тогда США были обеспокоены перспективой захвата Виргинских островов Германией с последующим блокированием Панамского канала. В декабре 1916 года в Дании был проведен референдум, 64% населения высказалось за передачу архипелага США. 31 марта 1917 года деньги за острова были переведены датскому правительству. $25 млн на тот момент равнялись полугодовому бюджету Дании. 1 апреля 1917 года состоялась формальная процедура передачи островов США.

На сегодняшний день Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории — местные жители имеют американское гражданство, они выбирают органы местного самоуправления, но не голосуют на президентских выборах в США. Вопросы внешней политики и обороны решаются в Вашингтоне.

Дмитрий Квасов