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Коммерсантъ FM
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Таиланд осваивает криптовалюты

И планирует разрешить туристам проводить в них оплату товаров и услуг

В Таиланде могут разрешить туристам использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Механизм запустят в этом году, но на первом этапе проводить такие платежи можно будет только на Пхукете. Причем, как заявили в Минфине Таиланда, использовать криптовалюты можно будет и для приобретения недвижимости. Вице-премьер и министр финансов Пичаи Чунхаваджира привел в пример граждан России, которые переехали на остров после начала боевых действий на Украине. Он отметил, что сейчас оплатить дом стоимостью 50 млн бат проблематично, а использование криптовалют упростит процесс.

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

С этим согласен и главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин. Впрочем, по его словам, далеко не все россияне готовы использовать криптовалюты для таких крупных сделок: «Платежи из российских банков в Таиланд идут проще, чем, скажем, в страны Западной Европы. Тем более некоторые банки начинают открывать счета в тайских батах. Есть несколько компаний, которые уже работают через криптовалюты, но тайская сторона не очень пока одобряет, по крайней мере, официально такие сделки.

Понятно, что есть определенное число покупателей, которые в силу своей ментальности просто не готовы будут покупать через криптовалюты, потому что их эта история, с одной стороны, пугает, а с другой, криптоплатеж относительно обычного, стандартного SWIFT-платежа, к которому мы привыкли, это некое удорожание. По данным нашего опроса 2024 года, только четверть людей, которые рассматривали возможность покупки за рубежом, готовы рассматривать для оплаты криптовалюты.

С какими проблемами может столкнуться крипторынок в 2025 году

Я не думаю, что это решение позволит сделать платеж более выгодным, за исключением тех покупателей, которые уже плотно работают с криптой. Если у вас на данный момент обычные фиатные валюты на руках, то возможность купить недвижимость через крипту едва ли позволит сделать это дешевле, скорее проще. Какие-то дополнительные накрутки все равно будут. Можно оценить их до 5%».

Какие именно криптовлюты можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, в Минфине Таиланда не уточнили. В ходе выступления министр упоминал только биткоин. При этом, чтобы его использовать, иностранцу нужно зарегистрироваться на местной криптобирже для подтверждения личности. В то же время продавец не будет знать, от кого именно ему на счет поступают средства, но их без труда можно будет обменять на баты через клиринговые палаты.

И пока это не очень прозрачная схема, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров и управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер: «Первое время это будут достаточно рискориентированные сделки, потому что рынок будет привыкать к этому. К тому же нет судебной практики и непонятно, каким образом будут происходить судебные споры в данном случае. Важный аспект — на какой платформе и каким образом будут проводиться эти сделки, какие подтверждающие документы совершения оплат будут предоставляться.

Используют ли предприниматели цифровые валюты для расчетов

Мы уже четко понимаем, что нет прозрачности. Если что-то пошло не так, каким образом необходимо будет защищать свои права? Я думаю, что рынок со временем надавит, появится и здесь более безопасная среда, но на текущий момент лучше будет подождать и использовать более надежные, устоявшиеся способы оплаты».

В 2024 году Таиланд стал лидером по количеству инвестиционных покупок недвижимости среди россиян, сместив Объединенные Арабские Эмираты на второе место. Эксперты компании Kalinka Ecosystem прогнозировали, что по итогам 2024-го спрос на жилье в этой стране вырастет на 15%, при этом цены увеличатся за год на 20%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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