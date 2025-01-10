Доходы сбились с курса

Вопрос о возможности заработать на конвертации валют в случае сбоя в банковской системе снова оказался на рассмотрении Верховного суда РФ (ВС). В прошлом году свои права в споре с Тинькофф-банком (сейчас Т-Банк) отстоял гражданин Илья Филимонов. На этот раз рассматривается спор того же банка с юрлицом, то есть позиция ВС будет важна для отношений банков именно с бизнесом. Кредитная организация сочла необоснованным получение клиентом выгоды за счет банковской ошибки и безакцептно списала $313 тыс. с его счета. Нижестоящие суды признали это законным, но теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС. Юристы считают, что банк должен был судиться с компанией, а не списывать ее доход, но расходятся в оценке добросовестности действий клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС разберется в последствиях конвертации валют по нерыночным котировкам. На фоне колебаний курса рубля после начала военных действий на Украине ООО «Оптимум Интент» 27 февраля и 11 марта 2022 года произвело 141 валютно-обменную операцию через свои счета в Тинькофф-банке. 25 марта того же года банк безакцептно списал со счета компании заработанные ею на обмене $313,8 тыс., объяснив это «корректировкой по операциям конвертации». В подобной ситуации оказались сотни клиентов банка, часть из которых решила обратиться в суд. Среди них был и «Оптимум Интент».

Безрисковая ошибка

«Оптимум Интент» потребовал взыскать с банка 30,1 млн руб. В суде банк заявил, что 14 марта 2022 года выявил сбои в расчете кросс-курсов валют, произошедшие 27 февраля, 1 и 11 марта из-за ошибок, допущенных его сотрудниками в компьютерной программе. Курсы значительно отличались от рыночных, в результате чего клиент «неосновательно обогатился», посчитал банк. Арбитражный суд Москвы отклонил иск, посчитав действия клиента (более сотни операций конвертации валюты) недобросовестными и не имеющими «явного экономического смысла», кроме желания «воспользоваться ошибкой банка с целью получения прибыли». Апелляция, напротив, удовлетворила иск, признав незаконным одностороннее списание средств, так как банк вправе безакцептно списать со счета лишь «задолженность клиента, к которой выгода от конверсионных операций не относится». Не увидела апелляция и злоупотреблений со стороны компании. Но кассация снова поддержала банк.

«Оптимум Интент» подал жалобу в ВС, заявляя, что купля-продажа валюты по цене, предложенной самим банком, и получение от этих сделок выгоды не являются злоупотреблением правом, а недополученная банком прибыль от продажи валюты — его предпринимательские риски. Позиция же судов, по мнению компании, «делает банковский бизнес фактически безрисковым». Причем банку позволили «безнаказанно списывать средства с расчетных счетов своих клиентов, не обращаясь в суд», что противоречит регулированию отношений по ведению банковского счета, говорится в жалобе. Зампред ВС Юрий Иваненко счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Добросовестность и ответственность

В прошлом году ВС рассматривал похожий спор с Ильей Филимоновым, заработавшим на конвертациях €68,8 тыс., которые Тинькофф-банк также списал в свою пользу (см. “Ъ” от 8 мая 2024 года). Тогда гражданская коллегия ВС встала на сторону физлица, что изменило практику по спорам потребителей не только с банками, но и с маркетплейсами, интернет-магазинами, рассказывает советник Orchards Азат Ахметов: «Теперь все сбои и ошибки в онлайн-платформах, позволяющие покупать товары по заниженной стоимости, толкуются в пользу гражданина-потребителя».

Но теперь речь идет о правах не потребителя, а коммерческой организации, указывает старший юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров. Партнер UNIO law firm Максим Саликов подчеркивает, что экономколлегия ВС впервые рассмотрит подобный спор. «Для коммерсантов ВС может немного снизить стандарт защиты по сравнению с потребителями»,— допускает партнер АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова. Она надеется на разъяснения коллегии для всех подобных споров между контрагентами по сделкам, совершенным при техническом сбое.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на пресс-конференции 16 сентября 2022 года: «Поменять валюту на рубли всегда будет возможно. Тут, что называется, свободные правила».

Господин Макаров выделяет два ключевых вопроса дела: право банка на безакцептное списание средств и правомерность действий клиента по конвертации валют по ошибочному курсу. Что касается первого, Максим Саликов категорически не согласен с позицией кассации, которая квалифицировала такое списание как «самозащиту права» банка. Он уверен, что вместо списания денег банку следовало обратиться в суд за взысканием средств с клиента или оспариванием совершенных сделок. Эту точку зрения разделяют и другие опрошенные “Ъ” юристы.

По второму вопросу мнения экспертов расходятся. Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян считает, что обмен валюты по невыгодному для банка курсу «не свидетельствует о недобросовестности клиента». По его мнению, причины нерыночного курса, в том числе технический сбой, «справедливо отнести к предпринимательскому риску банка, поскольку клиент на них не влияет», а «если ошибка возникла по вине сотрудников, банк может потребовать возмещения убытков с них». Артем Макаров, напротив, полагает, что у судов были основания усмотреть злоупотребление правом со стороны клиента, а банковские риски имеют пределы и не охватывают недобросовестность контрагента. Господин Ахметов тоже не относит к рискам банка попытку контрагента обогатиться на техническом сбое, подчеркивая, что «стандарты поведения и критерии защиты потребителей и профессиональных предпринимателей различаются».

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков полагает, что ВС займет сторону клиента. По его мнению, «виноват сам банк, который допустил выставление невыгодных для себя котировок валют три раза, через день и через неделю после первого инцидента», то есть в банке «знали о проблеме, но не приложили достаточно усилий, чтобы решить ее, дополнив бизнес-процессы соответствующими контрольными процедурами».

В Т-Банке вчера сообщили “Ъ”, что «не смогли предоставить комментарий, так как получили запрос уже практически в нерабочее время».

Анна Занина, Максим Буйлов