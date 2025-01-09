Суд в Туле запретил доступ к онлайн-магазину Shein из-за продажи ЛГБТ-браслетов

Центральный районный суд Тулы ограничил доступ к сайту онлайн-магазина Shein по иску Роскомнадзора. Причиной иска стала продажа в магазине браслетов с символикой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). На решение суда от 9 декабря сегодня, 9 января, обратили внимание СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble, Reuters Фото: Phil Noble, Reuters

В частности, в постановлении суда говорится о продаже на площадке браслетов. «При вводе в поисковой строке "LGBT БРАСЛЕТ" переходим на страницу, где представлен ассортимент товаров, содержащий атрибутику ЛГБТ ("международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в РФ)», говорится в документе. Купить товар и заказать его доставку, уточняется в судебном акте, может любой пользователь, «в том числе несовершеннолетний ребенок».

На сегодня, 9 января, сайт магазина на территории России не заблокирован и его нет в реестре заблокированных Роскомналзором страниц.

Международный онлайн-ритейлер Shein был основан в 2008 году в Китае предпринимателем Крисом Сюем. В 2022 году компания перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур. Как писала Financial Times, доход компании в 2023 году превысил $2 млрд.