Из жизни ушел актер сериалов «Универ» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов

В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался актер, снявшийся в сериалах «СашаТаня», «Универ» и «Улицы разбитых фонарей», Анатолий Хропов. О смерти артиста сообщил его коллега Игорь Алексеев на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Анатолий Хропов, скончавшийся в Петербурге на 61-м году жизни

Фото: kino-teatr.ru / киногеркулес Актер Анатолий Хропов, скончавшийся в Петербурге на 61-м году жизни

Фото: kino-teatr.ru / киногеркулес

Актера не стало в ночь на 6 января. Прощание с Анатолием Хроповым пройдет 11 января в крематории на Шафировском проспекте в 12:50. Присоединиться к церемонии желающие также смогут в 11:30 в Елизаветинской больнице.

Хропов успел сняться в более 60 сериалах, среди которых «Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж», «Папины дочки», «Крылья Империи», «Морские дьяволы» и другие.

Также он был актером дубляжа во многих голливудских фильмах. Его голосом разговаривали герои «Дюны», «Голодных игр» и боевика «Гнев человеческий».

Ранее «Ъ-СПб» писал об уходе из жизни профессора ВМедА и бывшего депутата Заксобрания Петербурга Игоря Тимофеева.

Татьяна Титаева