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Коммерсантъ FM
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Реформу образования начинают с пилота

Как эксперты и студенты оценивают новую систему обучения

В России запустили реформу российского образования — президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по отказу от Болонской системы. Это значит, что вскоре в вузах исчезнут бакалавриат и магистратура, а взамен появится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет и специализированное — от одного года до трех лет. Стандарты по новым правилам утвердят до 30 июня. Пилотный проект начнется с нового учебного года в некоторых вузах, например, в Московском авиационном институте и Московском педагогическом государственном университете.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Каких последствий реформы стоит ждать? Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина отмечает, что для вузов, попавших в пилотный проект, почти ничего не изменится. Однако, по ее словам, потом их опыт придется перенять всем остальным учебным заведениям:

«В основном это вузы, которые и до этого работали по своим собственным критериям, так что в этом смысле они у них апробированы. Это стандарты, которые имели право самостоятельно разрабатывать ведущие университеты и утверждать их на своих ученых советах. Наверное, в рамках пилотного проекта в них внесут какие-то незначительные корректировки. И, собственно, по этим уже отработанным программам будет вестись подготовка кадров.

Таким образом бакалавриат и специалитет образуют один уровень, который пока называют базовым, с продолжительностью программы от четырех до шести лет. Магистратура, в свою очередь, станет отдельным специализированным блоком».

Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования, предполагающей две ступени обучения — бакалавриат и магистратуру, — в 2003 году. В мае 2022-го глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о планах из нее выйти.

“Ъ” спросил мнение экспертов о новой образовательной реформе

Скорее всего теперь международные программы обмена станут менее доступными для российских студентов, подчеркнула генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева:

«Если мы раньше говорили о том, что через четыре года обучения с дипломом бакалавра по многим специальностям фактически можно выходить на рынок труда, и вполне это устраивало большую часть индустрии, то теперь для окончательной сертификации, аккредитации знаний и навыков студентам придется учиться все шесть лет.

Это самое большое изменение, которое мы будем наблюдать, — продолжительность обучения.

Что касается сотрудничества российских вузов с зарубежными, то, безусловно, это будет иметь последствия, потому что любые соглашения о признании уровня образования — это длительный процесс. Обе стороны должны будут заново подписывать эти документы, пересматривать их содержание. Так что к усложнению программ студенческого обмена или обучения за рубежом реформа, конечно, приведет».

“Ъ FM” спросил, что думают о нововведении учащиеся вузов, попавших в пилотный проект. Студентка Санкт-Петербургского горного университета Софья отмечает, что ей пока мало что понятно, и это вызывает беспокойство:

«Что изменится, нам не сообщают. В университете прокомментировали это так — все узнаете в сентябре. На этом информация исчерпана.

Только один преподаватель рассказал нам, что сейчас очень спешно будут менять структуру программы, и она коснется даже тех, кто сейчас заканчивает первый курс. Получается, их собираются тоже переводить на специалитет или что-то вроде этого.

Как Минобрнауки подготовило поправки в рамках новой модели высшего образования

Мнение студентов неоднозначное. Кто-то рад, что магистратура не станет еще одним этапом поступления, что будет упрощенная система. Но тех, с кем я общаюсь, такая перспектива не очень обнадеживает, потому что это может затруднить поступление в зарубежные вузы, хотя, мне кажется, и так сейчас с этим сложно. Университет практически прекратил взаимодействие со всеми иностранными учебными заведениями».

Кардинальных изменений во время приемной кампании и, в частности, в проведении ЕГЭ в этом году не будет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он добавил, что нововведения в этой части стоит ожидать в 2024-м.

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Дарья Фоменко

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