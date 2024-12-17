Минобрнауки: 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования

В 2025 году Минобрнауки России будет предпринимать активные шаги для перехода на новую модель высшего образования, заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, министерство также продолжит системные меры по поддержке вузов

«Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель,— усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность»,— сказал министр на совещании с ректорами российских университетов (цитата по сайту министерства).

Господин Фальков добавил, что в следующем году планируется также строительство новых кампусов вузов, создание передовых инженерных школ м создание молодежных лабораторий.

Весной глава Минобрнауки заявлял, что в 2025 году в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо него будут высшее и специализированное высшее образование. Магистратура в системе образования останется, однако претерпит серьезные изменения.

В 2023 году в шести российских вузах стартовал пилотный проект перехода на новую модель высшего образования. Она предусматривает два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Срок обучения на базовом варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех. От Болонской системы в России отказались в 2022 году.

Подробнее о качестве российского образования — в материале «Ъ» «Наука преподавать».