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Коммерсантъ FM
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Хуснуллин рассказал Путину о помощи дольщикам «Таунхаусов и домов» из Татарстана

Путин назвал жульнической операцией обман дольщиков в Татарстане

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил вице-премьера Марата Хуснуллин доложить о решении проблемы граждан Татарстана, которые взяли льготную ипотеку, но не получили своих домов. Об этой ситуации президенту рассказал журналист из республики во время прямой линии в декабре.

«Вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков. Как я и предполагал, это просто жульническая операция, которая была еще совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

В ответ господин Хуснуллин пояснил, что граждане, о которых шла речь, не подпадают под категорию обманутых дольщиков, так как строительство шло не по программе долевого участия. «Часть квартир была реализована коммерческими организациями, часть — вообще индивидуальным и предпринимателями»,— сказал он. Вице-премьер уточнил, что помощь им окажут по республиканской программе, по которой жителям дадут квартиры. Также они получат по 1 млн руб. для первоначального взноса.

Речь о застройщике «Таунхаусы и дома». Летом было возбужденно дело об особо крупном мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июне 2024 года учредителя строительной компании Артура Валиуллина отправили в СИЗО. По данным следствия, компания обещала построить жилые дома за четыре-шесть месяцев по цене от 3 млн до 10 млн руб. Однако на деле строительство не велось. Как сообщало МВД, сумма ущерба может превышать 100 млн руб.

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