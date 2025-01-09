Росприроднадзор взыскал с МУП «Коммунальщик» почти 3 млн рублей за вред экологии

Арбитражный суд Ростовской области обязал МУП «Коммунальщик» выплатить более 2,9 млн руб. по иску Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Поводом для иска стало негативное воздействие муниципального предприятия на окружающую среду по итогам 2022 года. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Росприроднадзор указывает на то, что у «Коммунальщика» образовалась задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере более 2,9 млн руб. Управление направило требования об уплате, однако компания его не исполнила.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «Коммунальщик» зарегистрировано в Чертковском районе Ростовской области в 2002 году. Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Головная компания — администрация Чертковского района. Директор — Владимир Борзенко. Выручка за 2023 год составила 115,5 млн руб., убыток — 18 млн руб.

Тат Гаспарян