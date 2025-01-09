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Владимир Путин назвал ЧС в Черном море серьезным экологическим вызовом

Президент РФ Владимир Путин назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Глава государства напомнил, что сначала была создана рабочая группа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на региональном уровне, позже — на федеральном. К концу декабря была объявлена ЧС федерального уровня.

Владимир Путин сообщил, что попросил главу МЧС России Александра Куренкова оценить ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Также президент спросил, что, по его мнению, должны сделать в ближайшее время все силы и средства, чтобы минимизировать последствия экокатастрофы.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушения два танкера, перевозившие около 9 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате крушения из них вытекло около 40% мазута. Через двое суток, к утру 17 декабря, нефтепродукты достигли берегов Анапы и Темрюкского района. Позже нефтепродукты море начало выбрасывать на побережье Крыма и Севастополя.

Татьяна Ручкина

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