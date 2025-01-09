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Нападение с ножом на водителя в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ножом оппонента в дорожном конфликте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным силовиков, 5 января в полицию обратился нижегородец, который рассказал о нападении на него водителя Kia Rio на проспекте Ленина. Незнакомец на своем автомобиле подрезал потерпевшего, после чего между водителями произошел конфликт. В ходе ссоры водитель иномарки набросился на оппонента с ножом.

Правоохранители задержали зачинщика конфликта, которым оказался местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, на нижегородца составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

Ксения Кучерявых

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