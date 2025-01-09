В Башкирии из-за непогоды закрыли движение на участке федеральной трассы

В Башкирии временно закрыли движение для всех видов транспорта на федеральной трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Ограничения действуют на участке с 27 по 112 километр (в Уфимском, Кармаскалинском, Аургазинском и Стерлитамакском районах). Меры приняты из-за сильного ветра, низовой метели обильного снегопада и ограниченной видимости. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике, ограничение планируется снять в 18:00.

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Также из-за плохой погоды до 7:00 запрещен проезд для грузовых и пассажирских транспортных средств по участку дороге Бураево — Старобалтачево — Куеда с 56 по 98 километр (Татышлинский район).

Ранее введенный запрет на проезд грузовиков и пассажирского транспорта на трассе Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 150 километр в Благовещенском, Бирском, Мишкинском Бураевском районах отменен.

Майя Иванова