Зарубежные СМИ: Какой ущерб Калифорнии нанесут пожары?

В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим масштабного бедствия. Вечером в Лос-Анджелесе вблизи Голливудских холмов зафиксировали уже шестой очаг возгорания. Локализовать лесные пожары спецслужбам пока удалось лишь в одном районе, огонь уже охватил 11 тыс. га. По данным властей, минимум пять человек погибли. 25 тыс. остаются в зоне риска. Чрезвычайное положение в регионе объявили еще 7 января, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что для тушения уже привлекли более 7,5 тыс. пожарных, им на помощь отправили дополнительную авиацию. По данным CNN, эвакуации подлежат более 230 тыс. человек. Для них открыли четыре пункта временного размещения. Свои дома в огне уже потеряли, в частности, актеры Энтони Хопкинс, Джон Гудман и Пэрис Хилтон. Метеорологи предупреждают, что «худшее еще впереди» — шквалистый ветер и низкая влажность сохранятся минимум до 9 января. Подробнее о ситуации в Калифорнии — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

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«Вам нужно эвакуироваться как можно скорее. Если вы видите дым, чувствуете запах, готовьтесь уезжать!», — приводит CNN заявление пожарной службы Лос-Анджелеса. Новый очаг возгорания угрожает сразу нескольким легендарным объектам Калифорнии: Голливудским холмам, где расположена знаменитая надпись, 90-летней обсерватории Гриффита, а также театру «Долби», где ежегодно вручают премию «Оскар». Из-за ухудшающейся ситуации в регионе свою прощальную зарубежную поездку в статусе президента отменил Джо Байден, сообщает CNN. 9 января он должен был отправиться в Рим на встречу с итальянскими премьер-министром, президентом и Папой Римским.

По данным Reuters, один из самых сильных пожаров охватил элитный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. Средняя стоимость жилья там составляет $4,5 млн. В результате свои дома в том числе были вынуждены покинуть Джейми Ли Кертис и Мэнди Мур, а особняк Пэрис Хилтон стоимостью почти $8,5 млн полностью уничтожен огнем. Кроме того, более 100 тыс. человек должны эвакуироваться из районов вблизи Голливуда, сообщает агентство. Бедствие разразилось как раз накануне сезона кинопремий: вручение Critics Choice Awards уже отложили на две недели, а церемонию объявление номинантов на «Оскар», которая должна была состояться 17 января, перенесли пока на два дня. Кроме того, как пишет Reuters, приостановлены съемки вечернего шоу Джимми Киммела и телесериала «Анатомия страсти», а также отменены премьеры нескольких фильмов.

Потенциальный ущерб штату может превысить $458 млрд, подсчитал Bloomberg. Из-за чрезвычайной ситуации местному страховому рынку грозит кризис. Почти 500 тыс. калифорнийцев уже обратились в компании за компенсациями, однако зачастую они не могут получить адекватное покрытие ущерба, потому что страховщики экстренно покинули Калифорнию, чтобы избежать убытков.

При этом район Пасифик-Палисейдс является пятым по величине потребителем государственных полисов, как пишет агентство, недвижимость там застрахована на общую сумму в $6 млрд. Необходимость выплачивать даже небольшую часть этой суммы превысит возможности госкомпании FAIR, у которой, по последним данным, было около $700 млн наличными. Дополнительный ущерб может быть переложен на плечи частных страховщиков, которые, разумеется, попробуют возместить эти расходы за счет своих менее рискованных клиентов, прогнозирует Bloomberg.

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