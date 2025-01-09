«По улицам будут ездить беспилотники, а квартиры и офисы будут управляться ИИ»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о проекте «города будущего» от компании Toyota.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

За пару недель до открытия в Лас-Вегасе выставки бытовой электроники CES 2025 Toyota опубликовала занятный видеоролик. Глава компании Акио Тойода заходит в большое светлое помещение, где на абсолютно голой стене вроде как висит картинка с изображением горы Фудзи, что логично. Но после оказывается, что это не картинка, а маленькое окошко, вырезанное в полиэтиленовой пленке, которой задрапирована стеклянная стена. Господин Тойода сдергивает эту пленку, и вот знаменитый вулкан виден целиком.

На выставке CES презентовали окончание строительства первой очереди Woven City — небольшого городка, построенного рядом с Фудзиямой на пустом месте с нуля, в котором должны быть реализованы все идеи Toyota о том, как должно выглядеть идеальное будущее. Из Токио сюда будут попадать, конечно же, на квадрокоптерах от компании Joby: Toyota инвестировала в Joby Aviation свыше $0,5 млрд. По улицам будут ездить беспилотники, а квартиры и офисы будут управляться искусственным интеллектом. Предполагается, что уже этой осенью в Woven City переселятся первые 100 семей. Причем это будут не богатеи, способные заплатить за возможность проживать в городе будущего, а изобретатели в самых разных областях, которые будут здесь творить не только во благо Woven City, но и в интересах всего человечества.

В проекте принимают участие компании из 60 стран, причем не только имеющие отношение к мобильности, строительству или IT-индустрии. Резидентами Woven City стала, например, компания Daikin, разработчик климатических систем, а также компании, занимающиеся производством безалкогольных напитков и лапши рамен. Со временем население города должно вырасти до 2 тыс. человек. Woven City можно перевести как «плетеный город». Смыслов тут два: имеется в виду, что его жители сами выплетают тут свое будущее. Ну, и второе: Toyota, которая скоро будет отмечать свой вековой юбилей, 100 лет назад начинала с выпуска ткацких станков, а не автомобилей.

Дмитрий Гронский