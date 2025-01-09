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Коммерсантъ FM
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У камчатского рыбозавода «Витязь Авто» сменился владелец

Владельцем камчатского рыбопромышленного предприятия «Витязь Авто» стала Наталья Барабанова, следует из данных СПАРК.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Совладельцами холдинга были Никита Кожемяко (сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко) и Сергей Барабанов. Сейчас данные об акционерах части юрлиц группы скрыты.

«Витязь Авто» занимается добычей и переработкой красной рыбы. В его портфеле две торговые марки — Maridel и Kamvita, также ему принадлежит рыбоперерабатывающий завод, мощность которого — 120 т готовой продукции в сутки. В 2023 году выручка «Витязь Авто» показала годовой рост более чем на 85%, до 2,23 млрд руб.

О том, что камчатское предприятие может быть продано, стало известно в октябре 2024-го. Основным претендентом на него источники «Ъ» называли структуры сына губернатора Приморья Никиты Кожемяко, уже занимающегося красной рыбой. Бизнес оценивали в 15 млрд руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Инвесторы развили кижучую активность».

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