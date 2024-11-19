Инвесторы развили кижучую активность

Камчатское рыбопромышленное предприятие «Витязь Авто» может быть продано, свидетельствуют данные антимонопольной службы. Основным претендентом на него источники “Ъ” считают структуры сына губернатора Приморья Никиты Кожемяко, уже занимающегося красной рыбой. Бизнес стоимостью 15 млрд руб. менял владельца всего полтора года назад, но неудачный год для лососевых и необходимость высокой вовлеченности в управление могли разочаровать инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ООО «Витязь Авто» может быть продано. Федеральная антимонопольная служба в начале ноября получила ходатайство на приобретение 100% долей в компании, сообщил регулятор. Имя потенциального покупателя ведомство не раскрыло. Трое собеседников “Ъ” на рыбопромышленном рынке назвали основным интересантом структуры Никиты Кожемяко. Еще двое считают кандидатуру вероятной. В компаниях предпринимателя и ООО «Витязь Авто» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Витязь Авто» занимается добычей и переработкой красной рыбы на юго-западном побережье Камчатки: горбуши, кеты, кижуча и нерки. Предприятие существует более 25 лет. В его портфеле две торговые марки — Maridel и Kamvita. Рыбоперерабатывающий завод находится в поселке Озерновский, на реке Озерная, по которой осуществляется миграция красной рыбы. Telegram-канал «Рыбфронт» в 2021 году указывал, что речь идет о «крупнейшем в мире нерестилище нерки». Мощность предприятия — 120 тонн готовой продукции в сутки, сообщал он. Согласно СПАРК, выручка ООО «Витязь Авто» в 2023 году составила 2,23 млрд руб., увеличившись на 85,8% год к году. Чистая прибыль выросла с 64,1 млн до 538,3 млн руб. На балансе компании — пять рыболовных судов (МРС-150) и три буксира. Инвестиционный банкир Илья Шумов в своей публикации на Agroinvestor.ru летом прошлого года оценивал компанию в $150 млн (15 млрд руб. по текущему курсу).

До весны 2023 года основным собственником «Витязь Авто» был Игорь Редькин — бывший депутат заксобрания Камчатского края. Его партнерами по этому бизнесу, следует из СПАРК, были бывший региональный депутат Игорь Евтушок и Екатерина Пономарева, которую РБК называл супругой сенатора от Камчатского края Валерия Пономарева. Вместе с господами Пономаревым и Евтушком Игорь Редькин ранее занимался развитием другого камчатского предприятия — авиакомпании «Витязь Аэро». Перевозчик прекратил работу этой осенью, после крушения в августе вертолета Ми-8, на борту которого было 22 человека (см. “Ъ” от 16 октября). Сам господин Редькин в 2021 году стал фигурантом уголовного дела, застрелив человека на свалке. Но в 2023 году разбирательство было прекращено.

100% долей в «Витязь Авто» 17 мая 2023 года через ООО «Восточный актив» получил Евгений Свистула. Ранее предприниматель был основным владельцем ООО «Земельный резерв», бенефициаром которого впоследствии стала Мария Лисицына. Последняя, как считается на рынке, представляет интересы экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева. Структуры предпринимателя ранее называли покупателями «Витязь Авто» и собеседники РБК. В подконтрольном бизнесмену агрохолдинге “Ъ” оперативно не ответили.

Два собеседника “Ъ” на рыбопромышленном рынке предполагают, что бизнес не оправдал надежд. 2024 год стал непростым для красной рыбы. Согласно данным Росрыболовства, на 12 ноября было добыто 235,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, год назад — 608,6 тыс. тонн. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин поясняет, что лосось, с одной стороны, считается наиболее доходной рыбой, с другой — его промысел непростой: итоги путины тяжело прогнозировать, а добыча осуществляется у берега. Это предполагает высокую вовлеченность в управление, которое сложно вести из других регионов, поясняет господин Фомин.

Никита Кожемяко — сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Предприниматель в 2020 году, согласно СПАРК, фигурировал как совладелец АО «Озерновский РКЗ №55». Сейчас ему принадлежат доли в ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (32,5%) и «Рыбокомбинат "Западный"» (28%). Эти структуры входят в периметр Salmonica group, которая также ведет промысел лососевых. Компании зарегистрированы в поселке Озерновский, рядом с предприятием «Витязь Авто».

Хотя один из собеседников “Ъ” на рынке предполагает, что структуры могут быть не единственным претендентом на актив. Он не исключает, что в покупке может быть заинтересован Николай Шутов. На Камчатке он выступает бенефициаром ООО «Колпаковский рыбокомбинат», РК «Крутогоровское», «Ича-Фиш» и торгового дома «Камчатский меридиан». Двое собеседников “Ъ” на рыбном рынке замечают, что речь в любом случае о локальном игроке, которому будет проще управлять бизнесом.

Александра Мерцалова