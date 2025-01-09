Правительство РФ утвердило строительство Рефтинской АЭС до 2042 года

В Свердловской области, пгт. Рефтинский, в 2041 году введут в эксплуатацию новую АЭС с реактором на быстрых нейтронах (РБН), следует из утвержденной Правительством РФ генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Согласно документу, мощность Рефтинской АЭС составит 1255 МВт, что на 145 МВт ниже производительности Белоярской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области до 2042 года построят Рефтинскую АЭС мощностью 1255 МВт

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Свердловской области до 2042 года построят Рефтинскую АЭС мощностью 1255 МВт

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего, согласно распоряжению Правительства РФ, будет построено 11 АЭС в 10 регионах России. Напомним, в октябре 2024 года Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») завершил общественные обсуждения «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». Сообщалось, что в проекте полностью или частично учли 24% из 248 предложений по внесению изменений.

О планах строительства второй АЭС в Свердловской области стало известно в конце августа, когда «СО ЕЭС» запустил общественные обсуждения проекта Генсхемы. На данный момент в Рефтинском работает крупнейшая в России угольная электростанция мощностью 3,8 тыс. МВт.

Подробнее о строительстве второй АЭС в Свердловской области к 2041 году — в материале «Ъ-Урал» «Атом заменит уголь».

Анастасия Таначева