Оператор ЕЭС направил в правительство РФ проект Генсхемы с Рефтинской АЭС

Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») подвел итоги общественных обсуждений «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», которая включает строительство в поселке Рефтинский (Свердловская область) АЭС с реактором на быстрых нейтронах мощностью 1255 МВт к 2041 году. «Доработанный проект Генеральной схемы направлен в Минэнерго России, а окончательное утверждение документа правительством РФ планируется в срок до 1 декабря текущего года»,— сообщили в пресс-службе системного оператора.

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В компании отметили, что в проекте Генсхемы полностью или частично учли 24% из 248 предложений по внесению изменений. «Свои предложения прислали 45 физических и юридических лиц, в том числе органы исполнительной власти субъектов РФ, генерирующие и электросетевые компании, промышленные предприятия, некоммерческие, общественные и научные организации»,— пояснили в пресс-службе.

О планах строительства второй АЭС в Свердловской области стало известно в конце августа, когда Системный оператор ЕЭС запустил общественные обсуждения проекта Генсхемы. Согласно документу, Рефтинская АЭС будет уступать по производительности Белоярской АЭС на 145 МВт. Атомную электростанцию планируют разместить в поселке Рефтинский, в котором работает крупнейшая в России угольная электростанция мощностью 3,8 тыс. МВт. В пресс-службе Рефтинской ГРЭС «Ъ-Урал» не стали комментировать, повлияет ли создание АЭС в населенном пункте на работу электростанции.

Подробнее о строительстве второй АЭС в Свердловской области к 2041 году — в материале «Ъ-Урал» «Атом заменит уголь».

Василий Алексеев