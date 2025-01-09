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Коммерсантъ FM
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Гендиректором УК «Дело» назначен Алексей Лебедев

Генеральным директором ООО «УК ''Дело''» назначен Алексей Лебедев. Такое решение приняли акционеры группы компаний (ГК) «Дело» на внеочередном собрании. Господин Лебедев начал работу в должности 29 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба ГК.

Алексей Лебедев с 2011 по 2017 год занимал должность замначальника дирекции тяги — филиала ОАО РЖД. С 2018 года возглавлял группу компаний САЛАИР.

С ноября 2023 года должность генерального директора «УК ''Дело''» занимала Екатерина Ляхова, совмещавшая работу в госкорпорации «Росатом». В пресс-службе уточнили, что она продолжит деятельность по развитию стратегических направлений бизнеса госкорпорации.

В конце декабря «Росатом», АО «Трансмашхолдинг» и основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев договорились об объединении своих логистических активов и создании совместной компании. Таким образом планируется сформировать лидера транспортно-логистического рынка России и «одного из ведущих игроков на рынке международной логистики», рассказали стороны сделки.

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